Coronavirus: Venezuela, nuovo record di casi in 24 ore

CARACAS, 12 AGO - Il Venezuela ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19, confermando in 24 ore 1.138 contagi e 9 morti, secondo l'ultimo bilancio quotidiano reso noto ieri sera. Con queste cifre, il numero totale di persone infette nel Paese è salito a 27.938 e il numero di morti a 238. "Nelle ultime 24 ore dobbiamo riportare 1.008 casi di trasmissione comunitaria, 130 casi importati per un totale di 1.138 casi", ha detto Jorge Rodríguez, ministro delle Comunicazioni, riportando le statistiche alla tv statale. "Riassumendo fino ad oggi, il Venezuela ha un totale di 27.938 casi, di cui 19.706, (71%) guariti, 238 morti in totale, 7.994 casi attivi, il 98% dei quali in cura nel sistema pubblico sanitario nazionale", ha spiegato. Il ministro ha precisato che un quarto dei nuovi casi di trasmissione comunitaria (253) sono stati rilevati nel Distretto Capitale (Caracas). (ANSA).