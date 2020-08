Borsa: Milano accelera (+3%) corre Mediobanca

MILANO, 11 AGO - Accelera Piazza Affari (Ftse Mib +3% a 20.235 punti) con lo spread in calo a 141,9 punti e il greggio in rialzo a 42,50 dollari al barile (Wti +1,2%). Sugli scudi Mediobanca (+6%) su ipotesi di imminente via libera della Bce a Delfin (Del Vecchio)per salire fino al 14%. Bene Banco Bpm (+5,7%) e Unicredit (+4,68%), occhi su Fca (+3,8%) e Pirelli (+5%) dopo le vendite di auto in Cina, sprint di Eni (+3,33%). (ANSA).