Lunga fila per l'ultimo saluto a Franca Valeri

ROMA, 10 AGO - Una lunga e composta fila, già mezz'ora prima delle 17, si è formata davanti al Teatro Argentina per l'ultimo saluto a Franca Valeri, la grande signora del palcoscenico italiano, ma anche di tanto cinema e tv, scomparsa domenica 9 agosto a 100 anni appena compiuti. All'interno, sul palco, la bara dell'attrice, "scortata" da due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, circondata dal cuscino di fiori di Sophia Loren e le corone del comune di Roma e del comune di Milano. Tra i primi ad arrivare, il vicesindaco Luca Bergamo, Simona Marchini, Pino Strabioli, Urbano Barberini, Tullio Solenghi, Francesco Rutelli, le volontarie dell'Associazione animalista Franca Valeri Onlus, il maestro Roberto Cappucci, Leopoldo Mastelloni, Kaspar Capparoni. In filodiffusione in platea i suoi monologhi. (ANSA).