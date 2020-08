Migranti: 22 persone rintracciate a Udine nella notte

UDINE, 10 AGO - I Carabinieri del Comando provinciale di Udine dall'alba di oggi hanno rintracciato 22 migranti entrati clandestinamente in Italia mediante la rotta balcanica. Si tratta di 4 persone individuate a Reana del Rojale, 5 a Pradamano e 13 a Castions. Quanto alla provenienza, sono cittadini afghani, pakistani e bengalesi. Nutrita la presenza di soggetti che si sono dichiarati minorenni: sono ben 12. Terminate le operazione di identificazione, i migranti saranno ospitati in apposite strutture per trascorrere la quarantena prevista dalle misure di contenimento del Covid-19. Per i maggiorenni si dovranno trovare sistemazioni alternative alla ex caserma Cavarzerani e al Seminario di Pagnacco, dichiarati zone rosse e quindi non utilizzabili. (ANSA).