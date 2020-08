Bielorussia: Cina, Xi si congratula con Lukashenko

PECHINO, 10 AGO - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio all'omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko complimentandosi per la sua rielezione alla presidenza sia a titolo personale sia "per conto di governo e popolo cinesi". Xi, nel resoconto della Xinhua, ha detto di dare grande importanza allo sviluppo dei rapporti bilaterali, aggiungendo di essere pronto a lavorare congiuntamente per spingere in avanti "una partnership strategica completa espandendo una cooperazione di beneficio reciproco tra in vari campi, in modo da creare nuovi benefici alle rispettive popolazioni e ai due Paesi. (ANSA).