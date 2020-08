Coronavirus: registrazione arrivi in Sardegna sino al 7/9

CAGLIARI, 10 AGO - Prorogato fino al 7 settembre l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna con nave o aereo. Lo ha deciso con ordinanza il governatore Christian Solinas considerando "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale". La registrazionedeve avvenire prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica allo sportello unico dei servizi della Regione o tramite l'applicazione "Sardegna Sicura". La verifica dell'avvenuta registrazione spetta alle compagnie aeree e marittime. Tutti i viaggiatori in arrivo nell'Isola, oltre a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, dovranno continuare a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione e dare il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale. Nella stessa ordinanza viene confermata la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (Tpl) su gomma, su ferro e nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le isole minori (San Pietro, La Maddalena e Asinara)., nonchè quelli per il trasporto di merci e persone con la Corsica sulla tratta Santa Teresa di Gallura - Bonifacio. In tutti questi casi restano in vigore le prescrizioni anti covid, incluso l'obbligo della mascherina a bordo, mentre è permessa l'occupazione del 100% dei posti a sedere su bus, metro, treni, taxi e ncc. (ANSA).