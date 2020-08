Cinema, Jojo Rabbit in vetta spodesta Muccino

ROMA, 10 AGO - Lievissimi segni di ripresa nell'ottavo weekend dalla riapertura dei cinema che ha fatto registrare complessivamente 260.281 euro di incassi e 48.628 presenze. La settimana precedente gli incassi erano di 252.540 euro e le presenze 47.821. Balza di nuovo in testa al botteghino italiano dei film più visti l'Oscar Jojo Rabbit con 4.037.137 euro. Il film, diretto da Taika Waititi con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie e Scarlett Johansson, toglie lo scettro a 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, che scende al quarto posto con 5.569.081 di euro di incassi. Sale in seconda posizione della classifica Cinetel 'Piccole donne' con 15.760 euro nel week end e complessivamente 5.944.456 euro. Terzo gradino del podio al pluripremiato Parasite con 5.702.564 euro e un incasso nel fine settimana di 12.569 euro. Dal sessantaquattresimo posto, occupato la scorsa settimana, si piazza al sesto 'Il grande passo', opera seconda di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, con protagonista la luna, due fratelli e il sogno, che guadagna complessivamente 15.471 euro, questo week end 6881 euro. In discesa il thriller 'Cena con delitto', al quinto posto (terzo la scorsa settimana) con un totale di 5.148.070 euro, 'Favolacce' dei fratelli d'Innocenzo, dal quarto al settimo con 142.315 euro, 'La Dea Fortuna' di Ferzan Özpetek, dal secondo all'ottavo posto questa settimana, con 8.249.285 euro totali. A chiudere la top ten è 'Tutto il mio folle amore' di Gabriele Salvatores con cui Valeria Golino ha vinto La Pellicola d'Oro come miglior attrice, con complessivamente 2.602.315 euro. (ANSA).