Bankitalia: accelerano prestiti a giugno, +2,3%

ROMA, 10 AGO - Accelerano, a giugno, i prestiti delle banche. Secondo i dati della Banca d'Italia i finanziamenti al settore privato sono cresciuti del 2,3 per cento sui dodici mesi (1,5 in maggio). I prestiti alle famiglie sono aumentati dell'1,6 per cento sui dodici mesi (1,2 in maggio) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 3,7 per cento (1,9 nel mese precedente). Le sofferenze bancarie nette sono stabili a giugno a 26,158 miliardi di euro contro i 26,181 di maggio e diminuiscono del 13,2 per cento sui dodici mesi (in maggio la riduzione era stata dell'11,6 per cento). "La variazione - afferma l'istituto centrale - può risentire dell'effetto di operazioni di cartolarizzazione", pari a 2,8 miliardi di euro. (ANSA).