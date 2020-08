Terremoti: Usa, sisma di magnitudo 5,1 in North Carolina

WASHINGTON, 09 AGO - Un terremoto di magnitudo 5,1 e' stato registrato a circa 4 km dalla citta' di Sparta, in North Carolina, lungo i confini con la Virginia, secondo la Us Geological Survey, l'agenzia scientifica Usa che studia il territorio americano. Le scosse sono state avvertite sino in South Carolina e in Georgia. Per ora non ci sono notizie di vittime o feriti. (ANSA).