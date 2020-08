Beirut:Aoun, aiuti a ricostruzione arrivino prima di inverno

ROMA, 09 AGO - Gli aiuti internazionali per la ricostruzione di Beirut devono arrivare "prima dell'inverno, stagione durante la quale le sofferenze dei cittadini rischiano di aumentare, soprattutto quelli che non hanno più una casa". Lo ha detto il presidente libanese Michel Aoun, citato dal sito del quotidiano L'Orient le Jour, intervenendo alla conferenza internazionale promossa dal presidente francese Emmanuel Macron. Aoun, che nei giorni scorsi aveva respinto una richiesta di Macron per una commissione d'inchiesta internazionale sulla gigantesca esplosione del 4 agosto, ha aggiunto di essersi "impegnato davanti al popolo libanese a fare giustizia", affermando che chiunque sarà ritenuto responsabile verrà giudicato conformemente alla legge libanese (ANSA).