Giallo nel Sulcis, trovato cadavere semicarbonizzato

CAGLIARI, 08 AGO - ll cadavere di un uomo della apparente età di cinquanta anni è stato ritrovato questa mattina in una stradina vicino agli stagni di Porto Botte, a pochi chilometri da Carbonia, nel Sulcis. Il corpo era semicarbonizzato. A pochi passi anche l'auto, presumibilmente della vittima, anch'essa bruciata. Sul posto i carabinieri. Il cadavere è stato trasportato al Policlinico di Monserrato per l'autopsia. Sulle cause della morte non si esclude alcuna ipotesi. (ANSA).