Cameron Diaz, addio al cinema, "piu' spazio per la mia vita"

NEW YORK, 07 AGO - Cameron Diaz ha detto addio al cinema e ne rivela le ragioni in una intervistatv con Gwyneth Paltrow: "Ho trovato pace smettendo di recitare", ha detto la diva nel corso di una puntata di "In Goop Health: The Sessions". Cameron spiega che, dopo lunghi anni di lavoro a Hollywood, ha finalmente scoperto di "volere cose diverse dalla mia vita" con l'obiettivo di "fare spazio" nella sua vita personale. (ANSA).