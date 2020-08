Fase 3:Emiliano,più controlli movida e spiagge libere

BARI, 07 AGO - "I controlli ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi dove non c'è controllo specifico e noi non siamo in condizione di sapere se qualcuno ha la febbre, se ha la tosse e non abbiamo un elenco di chi entra e chi esce". Lo ha dichiarato governatore pugliese, Michele Emiliano, a conclusione dell'incontro a Bari con i prefetti pugliesi e le forse dell'ordine per fare il punto sull'andamento dell'emergenza epidemiologica di Coronavirus. "Come Regione - ha continuato - abbiamo messo a disposizione di Comuni e forze dell'ordine tutte le risorse, anche economiche, per sostenerli ed esercitare i controlli". (ANSA).