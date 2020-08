Maltempo: bomba d'acqua a Foggia, blackout e città in tilt

FOGGIA, 07 AGO - Una bomba d'acqua si è abbattuta ieri sera a Foggia provocando allagamenti e disagi agli automobilisti, impegnando i vigili del fuoco in almeno una cinquantina di interventi e provocando anche un blackout in tutta la città. Gli uomini del 115 hanno tratto in salvo alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle loro autovetture semi sommerse dall'acqua che arrivava in alcuni tratti ad altezza d'uomo. In via Caggese è stato soccorso un uomo che ha trovato riparo sulla capotta del proprio mezzo. Box, garage e abitazioni allagati, in particolar modo in via Manerba, via Leone XIII, Via Leopardi. Ma anche alla periferia nord in viale Candelaro, in via Lucera e via Capitanata. In viale Fortore - riferiscono fonti interne ai vigili del fuoco - l'acqua in alcuni box è arrivata fino a due metri di altezza. Completamente allagato anche il sottopasso di via Scillitani, prontamente chiuso dagli agenti della polizia locale. Anche in quest'ultimo caso i vigili del fuoco sono stati costretti ad intervenire con idrovore per aspirare l'acqua. (ANSA).