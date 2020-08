La Festa di Roma chiude con Bruni e omaggia Morricone

ROMA, 06 AGO - L'attesa commedia di Francesco Bruni dai tratti autobiografici, Cosa sarà, è il film di chiusura della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre). Lo ha annunciato il direttore artistico Antonio Monda, d'intesa con Laura Delli Colli, presidente Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, direttore generale. Annunciato poi anche uno straordinario omaggio ad Ennio Morricone a cui sarà dedicato ogni sera il red carpet dell'Auditorium Parco della Musica. Per quanto riguarda Bruni, il cineasta romano e sceneggiatore di Ovosodo, La prima cosa bella, Il capitale umano, torna alla regia dopo Scialla! e Tutto quello che vuoi con Cosa sarà, film prodotto da Palomar e Vision Distribution che arriverà nelle sale il 29 ottobre. Protagonista Kim Rossi Stuart nei panni di Bruno Salvati, un uomo in piena crisi per troppi motivi: i suoi film non hanno mai avuto successo, sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere trovato un altro compagno e i figli Adele e Tito non riescono a vederlo come un vero padre di riferimento. Un giorno Bruno scopre poi di avere una forma di leucemia. Si affida subito a un'ematologa che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione. (ANSA).