Coronavirus: 45 in quarantena a Carloforte, stop discoteche

CAGLIARI, 06 AGO - Dopo la scoperta di tre positivi al covid-19, a Carloforte, l'isola sulla costa sud occidentale della Sardegna, "sono state messe in quarantena 45 persone". Ad annunciarlo, in una diretta Facebook è il sindaco della cittadina sull'Isola di San Pietro Salvatore Puggioni, dopo le analisi effettuate dall'istituto di igiene pubblica cattraverso le quali "è stata fatta la mappatura di tutti i locali dove i ragazzi si sono recati" Il primo cittadino, che promette più controlli grazie anche alle maggiori forze in campo messe a disposizione dalla prefettura di Cagliari, invita "tutte le attività commerciali e tutti i cittadini a rispettare alla lettera le regole sul distanziamento e sull'genizzazione delle mani" e a tenere "un comportamento più rispettoso delle norme imposte anche nelle spiagge". Inoltre Puggioni mette uno stop "a tutte le iniziative di intrattenimento musicale al fine di limitare quanto più possibile le occasioni di assembramento", invita tutti "ad evitare lo svolgimento di feste e ricorrenze private e spiega che "non saranno più consentite serate danzanti siano o meno in discoteca: dobbiamo farlo perché la salute pubblica viene prima di ogni altra cosa", chiarisce. (ANSA).