Due carabinieri positivi al Covid nell'Astigiano

ASTI, 05 AGO - Due carabinieri in servizio alla stazione di Montiglio Monferrato (Asti) sono risultati positivi al Covid. Lo rende noto il sindaco del piccolo Comune, Dimitri Tasso in un post su Facebook. "I tamponi sui contatti avuti dal primo caso positivo e sui familiari sono tutti negativi" aggiunge. Secondo il primo cittadino, "pur rassicurati dalle misure messe in atto, riteniamo di annullare comunque gli eventi previsti nei prossimi giorni a titolo precauzionale, convinti che i tempi di monitoraggio siano troppo brevi per avere un quadro certo e definito". "Ci stringiamo pertanto ancora una volta all'Arma dei carabinieri - aggiunge - esposta quotidianamente ai rischi legati all'attività di controllo e già duramente colpita dal decesso del comandante della stazione dei carabinieri di Villanova d'Asti, luogotenente Mario D'Orfeo", avvenuto a fine marzo. (ANSA).