Upb stima Pil -10,4% nel 2020, +5,6% in 2021

ROMA, 05 AGO - Un calo del Pil del 10,4% quest'anno ed un recupero del 5,6% nel 2021. Sono queste le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio che sottolinea come le stime per il 2020 "si innestano sulla eccezionale contrazione congiunturale del Pil nel secondo trimestre seguita alla battuta d'arresto dei primi tre mesi". Secondo i modelli di previsione di breve periodo dell'Upb, l'attività economica "tornerebbe a espandersi nella seconda metà dell'anno, ma con tempi e intensità che restano fortemente incerti".Dato il quadro economico e considerati gli interventi comprensivi dello scostamento richiesto dal Governo con la Relazione al Parlamento di luglio, i conti pubblici peggioreranno notevolmente nell'anno in corso per poi rientrare in parte nel 2021. Il rapporto tra il debito pubblico e il Pil, dopo la stabilizzazione ottenuta nel 2019 al 134,8 per cento, dovrebbe superare il 160 per cento nel 2020, per poi ridursi leggermente nel 2021 grazie al ritorno alla crescita del prodotto, ma rimanendo comunque al di sopra del 160 per cento del Pil. (ANSA).