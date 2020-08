Migranti: blitz CasaPound in Consiglio Fvg, 'fate qualcosa'

TRIESTE, 04 AGO - Una decina di militanti di CasaPound ha fatto irruzione oggi in Consiglio regionale dove era in corso la seduta di una commissione che discuteva di migranti. I simpatizzanti sono entrati senza essere fermati, e con le mascherine al volto, hanno urlato ai consiglieri presenti di "fare qualcosa" per frenare l'arrivo dei migranti, "invece di stare sempre a discutere". In un video girato dalle telecamere della Regione e postato dal quotidiano Il Piccolo sul proprio sito, si vedono i militanti discutere infine con un leghista sceso dagli scranni, Antonio Calligaris, il quale, dopo, sostiene: "Ai migranti sparerei tranquillamente". (ANSA).