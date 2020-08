Doppia preferenza: Conte, rinvio voto Puglia? Non mi consta

CERIGNOLA (FOGGIA), 03 AGO - Un rinvio del voto per le regionali in Puglia? "Assolutamente non mi consta. Certo, non sarebbe giustificato. Noi abbiamo fatto un intervento tempestivo: abbiamo fatto una lettera il 3 luglio, poi una diffida e siamo stati costretti a intervenire. C'è tutta la possibilità di svolgere con regolarità le elezioni programmate". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a domande di giornalisti a Cerignola sull'ipotesi che venga rinviato il voto alle regionali in Puglia dopo il decreto emanato dal governo per introdurre la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale. "D'ora in poi il Governo non tollererà più che non ci sia la doppia preferenza - ha aggiunto - Ci saranno le condizioni per andare a votare. Abbiamo fatto un decreto legge perché venga rispettato un principio. Abbiamo lasciato alla autonomia regionale di provvedere, purtroppo non abbiamo avuto segnali in questo senso anzi, a un certo punto c'è stata una chiara dichiarazione di presa d'atto che non c'era la possibilità di arrivare alla affermazione del principio e l'abbiamo abbiamo affermato noi con legge nazionale". (ANSA).