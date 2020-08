Microsoft va avanti, vuole Tik Tok

ROMA, 03 AGO - Microsoft intende proseguire le trattative con la cinese ByteDance per l'acquisizione di TikTok negli Usa. L'annuncio è arrivato dopo che il ceo Satya Nadella ha parlato con il presidente americano Donald Trump. Il numero uno del gigante hi-tech ha fatto sapere di aver rassicurato il tycoon, impegnandosi a venire incontro a tutte le sue preoccupazioni. Preoccupazioni che avevano portato il presidente Usa a frenare sul possibile accordo. Microsoft ha quindi auspicato che i negoziati con ByteDance possano essere completati entro il 15 settembre. In ballo c'è la cessione non solo delle operazioni in Usa della popolare app ma anche in Australia, Nuova Zelanda e Canada. Con l'acquisto di TikTok, Microsoft sbarcherebbe per la prima volta nel mondo dei social e lancerebbe cosi' la sfida a Facebook e Google. (ANSA).