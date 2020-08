Coronavirus: Bulgaria, 119 casi e tre morti in 24 ore

(ANSAmed) - SOFIA, 03 AGO - In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 119 nuovi casi di coronavirus a seguito di 1.491 test diagnostici effettuati. Il bilancio complessivo dei contagi sale così a 11.955. Come riferiscono le autorità, si registrano anche tre nuovi decessi, con il totale che sale a 388 vittime. Otto dei nuovi contagi sono stati rilevati a Sofia, mentre il record spetta alla città di Varna sul Mar Nero, con 61 nuovi casi. Il bilancio dei contagi fra il personale medico è salito a 691. Attualmente vi sono 5.147 casi attivi, mentre negli ospedali sono ricoverati in tutto 814 pazienti, 46 dei quali nei reparti di terapia intensiva. Secondo le statistiche del Centro operativo contro il coronavirus, nel mese di luglio sono stati registrati in Bulgaria 6.589 nuovi casi, oltre il triplo rispetto a giugno. I decessi nel mese di luglio sono stati 151, quasi il doppio rispetto al mese precedente.(ANSAmed). (ANSA).