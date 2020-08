Golf, Justin Thomas nuovo n.1 al mondo

MEMPHIS (USA), 3 AGO - Doppio colpo per l'americano Justin Thomas, che vince il torneo St.Jude Invitational del Wgc a spese del campione in carica Brooks Koepka e riconquista dopo oltre due anni il vertice della classifica mondiale del golf. Thomas era già stato n.1 per quattro settimane tra il 13 maggio e il 9 giugno 2018. Trasloca lo spagnolo Jon Rahm, rimasto solo due settimane in vetta alla classifica, a lungo occupata dal nordirlandese Rory McIlroy.