Israele: in 10mila a Gerusalemme contro Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 AGO - Circa 10 mila persone hanno protestato ieri sera a Gerusalemme nei pressi della residenza ufficiale di Benyamin Netanyahu in quella che alcuni media hanno definito la maggiore dimostrazione svoltasi finora nel paese per chiedere le dimissioni del premier. La protesta è durata senza incidenti fino a dopo la mezzanotte, ma successivamente si sono avuti alcuni scontri quando la polizia ha cominciato a far disperdere i manifestanti. Gli agenti hanno fermato 12 persone del gruppo che non voleva lasciare il luogo. Tra gli slogan contro il governo il più intonato era: 'Un'intera generazione chiede il suo futuro'. Altre manifestazioni si sono svolte in contemporanea a Cesarea - sulla costa a nord di Tel Aviv - di fronte la residenza privata di Netanyahu, e anche a Tel Aviv stessa dove in centinaia hanno chiesto le dimissioni del premier e del governo per le loro politiche economiche durante la crisi da coronavirus. (ANSAmed).