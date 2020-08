Incendi: bollino rosso in Sardegna, elicotteri in azione

CAGLIARI, 01 AGO - Elicotteri in volo in Sardegna nella giornata da bollino rosso per incendi e caldo, vista l'allerta emanata dalla Protezione civile regionale e temperature con picchi che potranno raggiungere anche i 45 gradi. Un velivolo del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Burcei (Cagliari), in località Is Canargius. Un altro elicottero proveniente dalla base di Anela, sta intervenendo a Bonorva (Sassari), in località Madruncula, mentre un terzo mezzo aereo, della base di Villasalto, sta intervenendo a Nurri (Sud Sardegna), in località M. Cugussì. (ANSA).