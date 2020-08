Don Fabio Salerno nuovo segretario del Papa

CITTA DEL VATICANO, 01 AGO - "Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Don Salerno, originario di Catanzaro, lavora da anni nella diplomazia vaticana. Nel contesto di "un normale avvicendamento di persone", disposto da Papa Francesco per i collaboratori della Curia Romana, mons. Yoannis Lahzi Gaid, segretario personale del Papa dall'aprile 2014, conclude il suo servizio. "Mons. Gaid continuerà l'attuale incarico di membro dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana", conclude Bruni. Don Salerno affiancherà il sacerdote uruguayano Gonzalo Aemilius, chiamato lo scorso gennaio a sostituire monsignor Fabián Pedacchio Leániz come nuovo segretario personale del Papa. (ANSA).