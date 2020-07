Mes: Crimi, strumento inadeguato e pericoloso

ROMA, 31 LUG - Il M5S resta convinto della "pericolosità e non adeguatezza" del Mes: "non abbiamo certezze, il sito può dire quello che vuole ma i Trattati prevedono che il board può andare a imporre delle condizioni". Così Vito Crimi, capo politico del M5S, a Sky tg 24 rispondendo a chi gli chiede se vi sia la possibilità di usare i fondi del Mes. "Se questo cambiasse, a quel punto non sarebbe più il Mes e diamogli allora un altro nome", aggiunge. (ANSA).