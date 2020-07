Salvini,vero reato è favorire immigrazione clandestina

MILANO, 31 LUG - "Se davvero come soluzione agli sbarchi che sono triplicati pensano di cancellare i decreti sicurezza, allora sono da ricoverare. Allora non è incapacità e complicità": così il segretario della Lega Matteo Salvini ha criticato il governo in collegamento con Aria pulita su 7gold. "Abbiamo dei complici di trafficanti di essere umani ed è grave: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina questo sì - ha concluso - che è un reato vero, non il mio processo per sequestro di persona". (ANSA).