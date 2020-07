Parità genere: Bellanova, commissariare

BARI, 30 LUG - "Dopo la vergognosa prova che hanno dato di sé il presidente della Regione Puglia e la maggioranza consiliare, incapaci di adeguare la legge elettorale pugliese alla norma dello Stato sulla doppia preferenza di genere, non resta che una strada da percorrere: procedere alla nomina di un Commissario ad hoc con decreto del governo nazionale". Lo scrive su Facebook la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova. "Esclusivo obiettivo - prosegue - adeguare immediatamente la legge elettorale e garantire la pari opportunità uomo-donna nel nuovo Consiglio regionale". "Va da sé - aggiunge - che a garantire l'applicazione della norma e la presenza delle donne nel governo della Puglia non può essere chi per cinque anni ha boicottato sistematicamente la prima e le seconde. Di conseguenza non l'attuale presidente". (ANSA).