Coronavirus:Ue,turisti solo da 12 Paesi, fuori anche Algeria

BRUXELLES, 30 LUG - L'Algeria esce dall'elenco dei Paesi terzi i cui residenti possono recarsi nell'Unione europea per viaggi non essenziali. Gli Stati della lista Ue scendono così a 12 (a fine giugno erano 15 prima della chiusura a Serbia e Montenegro): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay e Cina (se vi è reciprocità). Si apprende a Bruxelles, al termine della procedura per l'aggiornamento della misura per contenere il coronavirus. La raccomandazione viene aggiornata ogni due settimane. Gli Stati Uniti continuano a restare fuori dall'elenco. (ANSA).