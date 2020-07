Ratched, una serie da Qualcuno volò sul nido del cuculo

ROMA, 30 LUG - Da dove arriva, chi era l'infermiera Mildred di 'Qualcuno volò sul nido del cuculo'? Ce lo svela 'Ratched', la nuova serie di Ryan Murphy in otto episodi e con Sarah Paulson nel ruolo della protagonista, che sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 18 settembre. La serie è ispirata all'iconico e indimenticabile personaggio dell'infermiera del film leggendario (miglior film, regista, miglior attore, miglior attrice Louise Fletcher e migliore sceneggiatura non originale) diretto Milos Forman del 1975 con un inarrivabile Jack Nicholson. Creata da Ryan Murphy (American Horror Story) insieme a Ian Brennan, 'Ratched' è una serie drammatica ricca di suspense, che racconta le origini di Mildred Ratched, infermiera di un istituto psichiatrico. Nel 1947, Mildred arriva nella California del Nord per trovare lavoro in un importante ospedale psichiatrico, dove vengono realizzati nuovi ed inquietanti esperimenti sulla mente umana. Nel cast Sarah Paulson (Mildred Ratched), Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs), Judy Davis (Betsy Bucket), Sharon Stone (Lenore Osgood), Jon Jon Briones (Dr. Richard Hanover), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Charlie Carver (Huck), Alice Englert (Dolly), Amanda Plummer (Louise), Corey Stoll (Charles Wainwright), Sophie Okonedo (Charlotte) e Vincent D'Onofrio (Gov. George Wilburn). (ANSA).