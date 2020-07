Cucinelli, Covid disputa Creato-biologia

NORCIA (PERUGIA), 30 LUG - "Questa pandemia credo sia una grande disputa che il Creato ha avuto con la biologia che esce perdente": a dirlo Brunello Cucinelli parlando a Norcia, in piazza San Benedetto, in occasione del "Norcia 2020 Economic forum Esg89". Del quale sono stati ospiti tra gli altri l'economista Carlo Cottarelli, il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "Credo - ha affermato Cucinelli - che questa pandemia non abbia creato una crisi strutturale, ma congiunturale molto forte, ma con tempi molto stretti. Adesso non dobbiamo avere paura e dobbiamo essere responsabili nel prendere decisioni". Cucinelli si è detto "fiero di essere italiano", sottolineando che "occorre avere più rispetto per lo Stato e il Governo". (ANSA).