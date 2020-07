Patuanelli, superbonus proseguirà con risorse Ue

ROMA, 29 LUG - "Ritengo che le risorse ci saranno per portare avanti il superbonus per tutto il settennato della programmazione economica-finanziaria europea" e che potrà essere collegato ai progetti da presentare entro il 15 ottobre alla Commissione "per l'uso delle risorse messe a disposizione dal Recovery fund". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sul superbonus al 110%, parlando in audizione in commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Il ministro ha fatto sapere anche che stanno per essere firmati dal Mise i "due decreti attuativi" dell'agevolazione. Quello più importante disciplina i requisiti tecnici ed ha anche l'obiettivo, sottolinea Patuanelli, di "evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l'erogazione delle agevolazioni". (ANSA).