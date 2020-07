Iran: Rohani, da Usa atto terrorismo contro volo Mahan Air

TEHERAN, 29 LUG - "L'aggressione al volo iraniano della Mahan Air in Siria diretto in Libano è stata una forma di terrorismo aereo da parte degli Usa". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, invitando la comunità internazionale, e in particolare Libano e Siria perché direttamente coinvolti, a opporsi a questo "terrorismo di stato". "Non cederemo alle vostre pressioni. C'è solo un'opzione per voi ed è il rispetto dei regolamenti e e degli accordi internazionali e la compensazione per le perdite che avete inflitto al popolo iraniano", ha aggiunto Rohani durante una riunione del suo governo, rivolgendosi direttamente alla Casa Bianca. (ANSA).