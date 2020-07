Magia Arsenale per il primo drive-in in barca a Venezia

VENEZIA, 28 LUG - Sessanta barche e circa 300 persone si sono posizionate stasera nel bacino dell'Arsenale di Venezia per l'inaugurazione di Barch-In, il primo cinema drive-in italiano sull'acqua, per la città che vive sulla laguna Ad essere proiettato sullo schermo collocato a terra è il thriller drammatico del 2006 "The Prestige", mentre la platea di barche ormeggiate, private, o a noleggio, si è distribuita a raggio sullo specchio della darsena. Lo spettacolo, gratuito e su prenotazione, è stato consentito a tutte le tipologie di barche fino a 11 metri, e non è consentito l'accesso ai pedoni. Cinque le serate con cinque diversi film da stasera al 1 agosto. Barch-In è stato ideato dal collettivo cinema Barch-In, prodotto da FEMS du Cinéma, associazione organizzatrice dell'evento, e Vela, in collaborazione con Campari, Università Ca' Foscari, Quarta Parete, Unione degli Universitari, Cineclub Venezia e un'latra nutrita serie di enti e associazioni. (ANSA).