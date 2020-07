Twitter blocca il figlio di Trump, disinformazione sul virus

WASHINGTON, 28 LUG - Twitter ha annunciato di aver temporaneamente bloccato le funzionalità dell'account di Donald Trump Jr., reo di aver postato un video che viola la regole dell'azienda contro la disinformazione sul coronavirus. Le limitazioni inflitte dureranno 12 ore e al primogenito del presidente americano è stato chiesto di cancellare il tweet col video incriminato in cui - spiega il social media - "si diffondono informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19", come l'uso della idrossiclorochina per curare il virus. (ANSA).