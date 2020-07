Coronavirus: Berlino sconsiglia viaggi in 3 regioni Spagna

BERLINO, 28 LUG - Il governo tedesco ha sconsigliato oggi i viaggi non essenziali in tre regioni della Spagna in seguito alle fiammate di nuovi casi di coronavirus che si registrano nel Paese. "I viaggi turistici non essenziali nelle comunità autonome di Aragon, Catalogna e Navarra sono attualmente sconsigliati a causa dei rinnovati elevati livelli di infezione e delle misure di lockdown", ha reso noto il ministero degli Esteri tedesco. Ma le autorità tedesche temono anche la rapida crescita dei contagi in Germania: l'Istituto Robert Koch per il controllo delle malattie ha espresso questa mattina "grande preoccupazione" per l'andamento della pandemia nel Paese. (ANSA).