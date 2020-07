Trovati altri 4 dei 23 migranti fuggiti in Umbria

PERUGIA, 27 LUG - Sono stati ritrovati altri quattro dei 23 migranti che nella serata del 18 luglio scorso si erano allontanati da un centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo, dove erano sottoposti a regime di quarantena precauzionale. Due erano stati già rintracciati il giorno successivo nella zona di Bevagna, non lontano dal centro. Gli altri - secondo quanto si è potuto apprendere - sono invece stati trovati fuori regione. Alle ricerche partecipano tutte le forze di polizia. Si tratta di tunisini, richiedenti asilo, tutti uomini. A Gualdo Cattaneo erano arrivati il giorno prima dell'allontanamento. Tutti - ha spiegato la prefettura di Perugia - sono negativi al Covid-19, secondo quanto accertato ad Agrigento, città da dove provenivano. Nel frattempo è stato chiuso il centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo, gestito da una cooperativa. I sei tunisini complessivamente rintracciati fino ad ora e i due che non si sono mai allontanati sono stati trasferiti in altre strutture. (ANSA).