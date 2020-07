Migranti:Salvini,sbarchi sono triplicati, Italia in pericolo

ROMA, 27 LUG - "Sbarchi triplicati rispetto all'anno scorso, con i clandestini che vengono recuperati perfino in prossimità delle acque maltesi, mentre Lampedusa è al collasso e centinaia di immigrati scappano dai centri di accoglienza col rischio di diffondere il Covid-19. Eppure, ormai da un anno nessun parlamentare della maggioranza organizza gite per incontrare i finti profughi: ora Pd e Iv preferiscono divertirsi in motoscafo al largo di Ischia. Altro che cancellare i Decreti sicurezza: questo governo mette in pericolo l'Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).