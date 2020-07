Coronavirus: Russia, 5.635 casi e 85 morti in 24 ore

MOSCA, 27 LUG - Sono 5.635 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi accertati nel Paese dall'inizio dell'epidemia sale così a 818.120. I decessi provocati dal virus Sars-Cov-2 sono ufficialmente 85 nel corso dell'ultima giornata e 13.354 in totale. I guariti sono 3.079 nelle ultime 24 ore e 603.329 in tutto. (ANSA).