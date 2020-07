Coronavirus: paura contagi a Tokyo, boom delle biciclette

TOKYO, 26 LUG - Boom delle biciclette a Tokyo, dove quasi una persona su quattro ha iniziato a usare la bicicletta per evitare eccessivi assembramenti sui trasporti pubblici e il rischio di contagi da coronavirus. Lo rivela una ricerca online condotta in giugno dal gruppo assicurativo Au Insurance, svelando che il 23% degli impiegati nella capitale nipponica utilizzano la bici almeno una volta a settimana al posto dei servizi pubblici, e il numero è destinato ad aumentare ulteriormente. I treni e gli autobus, precisa la ricerca, sono infatti considerati a rischio dalle linee guida del governo per via degli spazi confinati, l'estremo affollamento e il contatto vicino tra individui, fattori giudicati pericolosi per la diffusione dell'agente patogeno. Il 45% degli intervistati ritiene inoltre l'uso della bicicletta salutare, pratico per ridurre lo stress, e più economico rispetto alle tariffe della rete urbane. L'88% infine giudica la bicicletta un mezzo più sicuro per contenere la possibilità di infezione; un'opinione condivisa dal 32% dei propri datori di lavoro che cercano di incentivare il più possibile gli spostamenti sulle due ruote dall'inizio della pandemia. Ad oggi la capitale Tokyo ha registrato poco più di 11.200 contagi di coronavirus, che equivalgono a oltre un terzo di tutti i casi a livello nazionale. EMBED START Image {id: "editor_0"} epa08321141 A man sitting on a bicycle looks at a stock market indicator board in Tokyo, Japan, 25 March 2020. The Nikkei Stock Average soared by 1,454.28 points, up 8.04 per cent, to close at 19,546.63, following large overnight gains in Wall Street. EPA/FRANCK ROBICHON EMBED END Image {id: "editor_0"} (ANSA).