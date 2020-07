In arrivo sgravi 6 mesi per neoassunti, 3-4 mesi per rientro-Cig

ROMA, 26 LUG - Sei mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla Cig. E' questo, secondo quanto apprende l'ANSA, lo schema di incentivi al lavoro da inserire nel prossimo decreto di agosto. Le simulazioni sono ancora in corso e per decidere la formulazione finale si starebbe aspettando anche l'effettivo tiraggio di alcune delle misure già in vigore, come Reddito di emergenza o la stessa Cig Covid, per valutare se ci siano risorse rimaste inutilizzate da poter reimpiegare in questi capitoli. (ANSA).