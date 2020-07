Ingresso Cdp in aspi contestuale all'Ipo, operazione di mercato

ROMA, 26 LUG - L'ingresso di Cdp e degli altri futuri soci in Autostrade per l'Italia non avverrà per step, come previsto in un primo tempo, ma sarà contestuale all'Ipo con cui Aspi sarà quotata in Borsa. Questo, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti vicine all'operazione, lo schema previsto nel Memorandum of understanding, ora nelle mani di Atlantia, che l'ha ricevuto venerdì, ma per la cui firma non è ancora stata fissata una data. Uno schema, spiegano le stesse fonti, che garantisce così un'operazione totalmente di mercato: la valutazione della società infatti non sarà fatta ex ante, ma sarà proprio il mercato a decidere la valutazione e la qualità degli asset. L'ingresso della stessa Cdp, spiegano le fonti, avverrà quindi ai prezzi dell'Ipo. (ANSA).