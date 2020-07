Usa: 'rivolta' a Seattle, 45 arresti, 21 agenti feriti

ROMA, 26 LUG - Si è trasformata in una vera e propria "rivolta", nelle parole delle stesse autorità, la protesta di ieri a Seattle contro il razzismo e l'uso eccessivo della forza da parte della polizia, con un bilancio a fine giornata di almeno 45 arresti e 21 agenti feriti, di cui almeno uno raggiunto da un esplosivo alla gamba e ricoverato in ospedale. Lo riferisce la Cnn. Alcuni dimostranti hanno lanciato contro i poliziotti petardi e altri esplosivi, oltre a grosse pietre e bottiglie. Altri hanno dato fuoco a un rimorchio e hanno appiccato un incendio in un cantiere, ha reso noto la polizia locale in una serie di tweet. (ANSA).