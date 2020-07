Cinque chilometri di coda in Liguria sulla A12

GENOVA, 25 LUG - L'ultimo fine settimana di luglio inizia con le code lungo il nodo autostradale genovese. In A12 poco prima delle 10 si sono registrati cinque chilometri di coda prima del casello di Nervi, in direzione Livorno. In A10 sono tre i chilometri di coda tra Pra' e Arenzano in direzione Ventimiglia. A inizio mattinata erano tre i chilometri di coda, in direzione Genova, tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. (ANSA).