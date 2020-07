Riparte Salone del Libro, 'significativo' evento in autunno

TORINO, 24 LUG - Il Salone del Libro riparte. In un incontro in Regione sono state poste le basi per la definizione di un percorso che porterà all'edizione di maggio 2021 attraverso "un significativo evento autunnale". L'evento unirà i contenuti in rete con appuntamenti dal vivo, fatte salve le condizione di sicurezza consentite delle normative del momento, e fungerà al contempo da segno della ripartenza e lancio per l'organizzazione del Salone 2021. Sono stati garantiti entro la prima metà di agosto il saldo dei pagamenti in sospeso e il rinnovo dei contratti per consulenti e collaboratori già impegnati a definire le prossime tappe. Entro la fine di settembre verrà approvato il nuovo protocollo d'intesa con validità fino al 2023. (ANSA).