Mes: Crimi, soldi già ci sono, fondo non serve

ROMA, 24 LUG - "Io credo che la preoccupazione di tutti oggi dovrebbe essere di mettere a terra quegli stanziamenti già messi in campo anche in sanità' e istruzione, prima ancora di pensare a nuovi soldi. Poi ci sono i 209 miliardi del Recovery. Parlare del Mes oggi è un dibattito fuori tempo, asincrono. Sono soldi che sono li' e non servono per la grande quantità di risorse già messe in campo". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi ricordando gli oltre 80 miliardi già messi in campo con gli extra-deficit. (ANSA).