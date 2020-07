Anarchica condannata a Ivrea, 3 assolti

IVREA, 24 LUG - Tre assoluzioni e una condanna per i quattro giovani anarchici veneti a processo a Ivrea per detenzione di esplosivi. Erano stati fermati il 29 marzo 2019 dalla polizia al casello di Rondissone (Torino) dell'autostrada A4 Torino-Milano. Provenienti dal Veneto in occasione di una manifestazione prevista a Torino, a bordo del loro mezzo, una Fiat Punto, gli agenti recuperarono sette bombe carta, tre maschere antigas, cinque fumogeni, un coltello, guanti e passamontagna. Tre imputati, di 25, 30 e 29 anni, sono stati assolti. L'unica donna del gruppo, anche lei 30enne, è stata invece condannata a un mese e 15 giorni. L'accusa aveva chiesto per ognuno degli imputati tre anni di reclusione. (ANSA).