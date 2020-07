Coronavirus: 49.000 nuovi casi in India, record giornaliero

ROMA, 24 LUG - Oltre 49.000 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in India nelle ultime 24 o, secondo i dati del ministero della Sanità citati dalla Cnn. Si tratta di un nuovo record giornalieri di contagi che porta il numero totale a 1.287.945, il terzo più alto al mondo dopo Stati Uniti e Brasile. In aumento anche il numero di vittime di Covid-19, 740 nelle ultime 24 ore, 30.061 in totale. Il Consiglio indiano della Ricerca medica ha annunciato di aver effettuato oltre 14,4 milioni di test in tutto il continente. (ANSA).