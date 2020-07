Guerini, avviata inchiesta interna su controlli Arma Cc

ROMA, 23 LUG - E' stata "avviata un'inchiesta interna per approfondire se vi sono state criticità nei controlli e nell'organizzazione della realtà territoriale. L'Arma è presidio di legalità". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che oggi ha visitato la caserma di Tor Bella Monaca a Roma, accompagnato dal comandante generale dei carabinieri, Nistri "Le prime vittime di questi fatti gravissimi siete voi, 110.000 uomini e donne che vestite questa uniforme. Forte sarà il mio impegno affinché vi sia chiarezza. Voglio che non vi sia alcuno spazio di ambiguità e di sospetto che possa alimentare, anche minimamente, da parte dei cittadini sfiducia verso l'Arma dei Carabinieri. La mia visita - ha aggiunto il ministro - arriva in un momento triste per tutta l'Arma dei Carabinieri, sono qui oggi per portarvi la mia vicinanza, la mia riconoscenza e quella di tutti gli italiani per il lavoro che svolgete ogni giorno al servizio della legalità, con un impegno quotidiano e continuo". (ANSA).